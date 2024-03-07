Задержку поставок ракет Taurus ВСУ объяснили

Задержка Германией поставки крылатых ракет Taurus Вооруженным силами Украины (ВСУ) объясняется нежеланием страны брать на себя дипломатическую и юридическую ответственность за использование этих ракет, объяснил в разговоре с «Лентой.
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