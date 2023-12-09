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Спички - не игрушка

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"Когда мы уже перестанем видеть новости про эту семейку Пугалкиных": Орбакайте нагло вернулась в Россию за длинным рублем

"Когда мы уже перестанем видеть новости про эту семейку Пугалкиных": Орбакайте нагло вернулась в Россию за длинным рублем

Avia.pro - Новости В декабрьской афише "Главного Новогоднего Концерта" в Москве было объявлено участие Кристины Орбакайте, дочери Аллы Пугачевой, вместе с другими артистами, такими как Ярослав Дронов (SHAMAN) и Олег Газманов, которые известны своей патриотической позицией.

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