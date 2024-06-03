Заседания по делу предполагаемого маньяка Манишина будут проходить в закрытом режиме

Манишина обвинили в убийствах 11 женщин Рассмотрение дела возможного "политеховского маньяка" Виталия Манишина должно начаться 17 июня в Калманском суде, заседания будут проходить в закрытом режиме, сообщил корреспондент amic.
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