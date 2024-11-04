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Рейтинг WTA. Шнайдер обновила личный рекорд, Сенмез дебютировала в топ-100, Корнеева вернулась в топ-200

Полуфиналистка Мериды Алина Корнеева вернулась в топ-200. PIF WTA Rankings Положение на 4 ноября 2024 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9016 2 (2) Ига Швентек (Польша) 7970 3 (3) Коко Гауфф (США) 5230 4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5144 5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 4971 6 (6) Джессика Пегула (США) 4705 7 (7) Циньвэнь Чжэн (Китай) 4540 8 (8) Эмма Наварро (США) 3664 9 (9) Дарья Касаткина (Россия) 3368 10 (10) Даниэль Коллинс (США) 3176 12 (14) Диана Шнайдер (Россия) 2895 14 (11) Анна Калинская (Россия) 2743 16 (16) Мирра Андреева (Россия) 2578 23 (29) Кэти Болтер (Великобритания) 1931 25 (24) Людмила Самсонова (Россия) 1885 28 (27) Екатерина Александрова (Россия) 1848 30 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1796 32 (31) Мария Саккари (Греция) 1742 35 (35) Анастасия Потапова (Россия) 1482 43 (53) Ребекка Шрамкова (Словакия) 1205 63 (63) Камилла Рахимова (Россия) 987 67 (67) Эрика Андреева (Россия) 947 76 (75) Анна Блинкова (Россия) 893 77 (76) Вероника Кудерметова (Россия) 888 83 (101) Лаура Зигемунд (Германия) 851 91 (127) Зейнеп Сенмез (Турция) 818 93 (111) Энн Ли (США) 803 105 (168) Виктория Голубич (Швейцария) 690 106 (113) Анастасия Захарова (Россия) 689 114 (133) Полина Кудерметова (Россия) 648 184 (254) Алина Корнеева (Россия) 378 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.

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