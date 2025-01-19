Петербургские ученые разработали решение для утилизации коммунальных отходов

Их превращают в пеностекло Специалисты Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна разработали решение для утилизации коммунальных отходов, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.
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