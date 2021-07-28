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Олимпиада. Баскетбол 3x3. Мужчины. Россия проиграла в финале Латвии и стала серебряным призером

В среду, 28 июля, на Олимпиаде в Токио проходят решающие матчи баскетбольного турнира 3x3 среди мужских команд.

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