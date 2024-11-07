«Считаем позицию КДК нелогичной»: Рошу отстранили на три матча за стычку в дерби ЦСКА — «Спартак», а Литвинова — на два

КДК РФС вынес решение по итогам стычки в матче 14-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Одного из главных участников действа Виллиана Рошу дисквалифицировали на три встречи национального чемпионата, а Руслана Литвинова — на две, хотя изначально судья показал ему лишь жёлтую карточку.