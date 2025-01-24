Овечкин грохнет рекорд Гретцки уже этой весной? Великий русский забил из своей зоны и готов войти в историю

Лучший!«Я не следил за НХЛ после того, как уехал оттуда, но теперь каждое утро после матчей «Вашингтона» первым делом проверяю, забил ли Ови.
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