Отношение к невинности жен раньше было не столько однозначным, как сейчас любят представлять (несколько примеров)

Недавно я поднимала тему о женской меркантильности, мол, нередко считается, что только сейчас девушки стали смотреть на достаток мужчины (захотели всё и сразу), а раньше об этом якобы не думали.
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