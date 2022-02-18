Отношение к невинности жен раньше было не столько однозначным, как сейчас любят представлять (несколько примеров)

Отношение к невинности жен раньше было не столько однозначным, как сейчас любят представлять (несколько примеров)

Недавно я поднимала тему о женской меркантильности, мол, нередко считается, что только сейчас девушки стали смотреть на достаток мужчины (захотели всё и сразу), а раньше об этом якобы не думали.

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