«Ждут своего часа»: опубликован научный обзор о населяющих Мировой океан вирусах

Российские учёные собрали и обобщили научные данные о вирусах, населяющих Мировой океан. Прежде считалось, что море — неблагоприятная среда для вирусов, однако за последние десятилетия эти представления были опровергнуты.
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