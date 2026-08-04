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В Подмосковье проверили доступность городских объектов для ветеранов СВО

В Подмосковье проверили доступность городских объектов для ветеранов СВО

Депутаты, Ассоциация ветеранов СВО Центр занятости и Социальный фонд вместе с работодателями представили участникам спецоперации программы переобучения, варианты трудоустройства и обсудили качество городской среды для ветеранов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения.

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