В Подмосковье проверили доступность городских объектов для ветеранов СВО

Депутаты, Ассоциация ветеранов СВО Центр занятости и Социальный фонд вместе с работодателями представили участникам спецоперации программы переобучения, варианты трудоустройства и обсудили качество городской среды для ветеранов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии