Российские силы ПВО сбили семь крылатых ракет «Фламинго» и 1256 украинских беспилотников. Об этом 18 октября сообщили в Минобороны России.
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