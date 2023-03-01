Держись поближе к русским!

статья написана в апреле 2021 года. Автор: Гамбит Вепря Сеть облетела фотография чемодана с памяткой, в которой указывается, что в случае зомби-апокалипсиса следует держаться поближе к русским туристам, так как это повысит шанс на выживание.
статья написана в апреле 2021 года. Автор: Гамбит Вепря Сеть облетела фотография чемодана с памяткой, в которой указывается, что в случае зомби-апокалипсиса следует держаться поближе к русским туристам, так как это повысит шанс на выживание.
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