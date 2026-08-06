Украинские БПЛА-технологии пришлись по вкусу колумбийским наркокортелям

Джефф Дайер (Geoff Dyer) Дроны изменили ход войны в Колумбии — картели и партизаны отвоевывают небо ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> На передовой Восточной Европы колумбийский солдат, добровольно вступивший в украинскую армию, столкнулся с тревожным открытием: некоторые из его соотечественников, также пытавшихся воевать за Киев, оказались связаны с организованной преступностью на родине.