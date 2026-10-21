НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 октября, ФедералПресс. В Нижегородской области задержаны фигуранты резонансного уголовного дела об убийстве Али Саидова, сына бывшего депутата совета городского округа Шахунья Минкаила Саидова.
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