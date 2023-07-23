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Глава Франции Макрон, добивавшийся участия в мероприятиях саммита БРИКС, не получил приглашения от властей ЮАР

Глава Франции Макрон, добивавшийся участия в мероприятиях саммита БРИКС, не получил приглашения от властей ЮАР

Глава Франции Эммануэль Макрон, добивавшийся участия в мероприятиях саммита БРИКС, который состоится в следующем месяце в городе Йоханнесбурге, не получил приглашения от властей Южно-Африканской Республики.

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Комментарии
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Дмитрий Фактурович
Более дешевого президента Франции мир еще не видел.
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