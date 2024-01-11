Как Шарлот(ка) извинялось...

На днях произошло вполне себе прецедентное событие: певец ртом Эдуард Шарлот(ка), против которого возбудили четыре уголовных дела, отправил Святейшему Патриарху Кириллу письмо с покаяниями и извинениями, в коем также сообщил, что он пишет патриотические произведения и готов выступать с ними, если его выпустят на волю.