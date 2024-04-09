В Сочи будут судить женщину, облившую зеленкой урну для бюллетеней на выборах Президента РФ

Задержанной оказалась жительница Оренбургской области.На скамье подсудимых в Сочи окажется приезжая из Оренбургской области, которая обвиняется в попытке воспрепятствовать работе избирательной комиссии в ходе выборов Президента России.
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