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В Сочи будут судить женщину, облившую зеленкой урну для бюллетеней на выборах Президента РФ

В Сочи будут судить женщину, облившую зеленкой урну для бюллетеней на выборах Президента РФ

Задержанной оказалась жительница Оренбургской области.На скамье подсудимых в Сочи окажется приезжая из Оренбургской области, которая обвиняется в попытке воспрепятствовать работе избирательной комиссии в ходе выборов Президента России.

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