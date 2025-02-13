Прибалтика себе не хозяйка

РЕН ТВ Еще в советское время электроэнергетические системы Белоруссии, Калининградской области Российской Федерации, Эстонии, Латвии, Литвы объединены системой управления и взаимоподдержки, названной БРЭЛЛ по первым буквам названий республик.
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