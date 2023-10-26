Новосибирец получил «Золотую Звезду» Героя России от Сергея Шойгу

По поручению президента министр обороны наградил звездой Героя России Михаила Гудкова. Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России и наградной пистолет командиру отдельной 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, полковнику Михаилу Гудкову.
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