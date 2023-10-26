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Новосибирец получил «Золотую Звезду» Героя России от Сергея Шойгу

Новосибирец получил «Золотую Звезду» Героя России от Сергея Шойгу

По поручению президента министр обороны наградил звездой Героя России Михаила Гудкова. Министр обороны Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России и наградной пистолет командиру отдельной 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, полковнику Михаилу Гудкову.

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