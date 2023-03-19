Отключение электричества ожидается в этих домах Уссурийска 20 марта

Временное отключение электричества ожидается в понедельник, 20 марта. С 08.00 до 17.00 часов света не будет в домах по улицам Некрасова, 71, 79, пер.
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