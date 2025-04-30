НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

101 подписчик

Коршуновский ГОК принял участие во всероссийской ярмарке вакансий

Коршуновский ГОК (ПАО «Коршуновский ГОК», входит в Группу «Мечел) принял участие во Всероссийской ярмарке вакансий «Работа России» Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» прошёл в кадровом центре Нижнеилимского района.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх