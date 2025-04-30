Коршуновский ГОК принял участие во всероссийской ярмарке вакансий

Коршуновский ГОК (ПАО «Коршуновский ГОК», входит в Группу «Мечел) принял участие во Всероссийской ярмарке вакансий «Работа России» Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» прошёл в кадровом центре Нижнеилимского района.
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