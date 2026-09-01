ACA проведет турнир в Грозном к юбилею Рамзана Кадырова

ACA анонсировала турнир по MMA в Грозном в честь 50-летия Рамзана Кадырова и Дня города. Турнир пройдёт в «Колизее», где Дауд Шайхаев защитит титул, а Абдул-Азиз Абдулвахабов дебютирует в полусреднем весе против Глейсона Тибау.
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