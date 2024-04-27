В Калуше землю вокруг церкви УПЦ передали раскольникам

Власти Калуша Ивано-Франковской области отдали раскольникам участок, который с трех сторон примыкает к церкви УПЦ, сообщает Правозащитное общественное движение «Правда и Вера» со ссылкой на издание «Информатор.
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