В новосибирском ТЦ возвращение забытой вещи обернулось нападением мигрантов на сотрудницу

В торговом центре «Континент» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошёл конфликт между посетителями и администратором детской игровой зоны.
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Такая реакция говорит о том, что пакет был оставлен намеренно, почему об этом ни слова и что было в этом пакете.
Хороший мигрант - депортированный мигрант!!!
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Розовенькую зверушку вроде повязали, а её подружки разбежались. Надо сначала давать срок, а потом выпроваживать из страны с запретом возвращения на 100 лет.
Зверьков домой в кишлак, в аул.
Надо было звонить 112, а уж там пусть ОМОН с замоташками разбирается. С какой целью был оставлен пакет. Возможно в нём бомба или это тест на возможность её оставить в детской комнате. Очень легко всё списать на забывчивость, если подловят. Ну вот сотрудница и пострадала, что сорвала им операцию. Нельзя это спускать на тормозах. Понятно, что этих "мамочек" не посадят, но можно из страны выпроводить, как угрозу безопасности.
Дикая кишлачная мразь не способна жить в нормальном обществе!!! Никогда это зверьё не станет людьми!!!
Выдворять таких зверей надо,в их родную зверострану!!!!!