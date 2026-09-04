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Газета.ру

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Трусова сделала чистый прогон КП от Ришо перед "Челленджером" в Японии

Трусова сделала чистый прогон КП от Ришо перед "Челленджером" в Японии

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) на заключительной тренировке перед стартом турнира серии «Челленджер» в Японии без ошибок исполнила короткую программу.

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