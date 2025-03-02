«Ничего не помню, сознание потерял»: Гюльмет нагло соврал на суде после того как протаранил 7 авто и остановку в Питере - доказательства

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35 лет назад в республиках Средней Азии был развязан геноцид русского народа 12 февраля 2025 года исполнилось 35 лет со дня массовых беспорядков в Таджикистане, которые положили начало геноциду русского населения и жестоким гонениям на русских в республиках Средней Азии. Основные погромы происходили в Душанбе и его окрестностях. Религиозные экстремисты вершили расправы над русскоязычным населением. Таджикская молодежь уничтожала собственность русских граждан. Людей избивали. Было много убитых и раненых, в том числе дети. Над женщинами публично издевались и насиловали, несмотря на возраст. И это продолжалось много дней. В итоге это привело к массовому оттоку русскоязычного населения из Таджикистана и других стран Средней Азии. И привело все это к кадровому голоду на постсоветском пространстве, так как именно приезжие русские были ключевыми специалистами, врачами, учителями, техниками. Оказалось, что если выгнать всех русских из региона, то жизнь не пойдет ключом, как думали те бунтовщики и насильники. Наоборот республики Средней Азии настиг глубокий кризис, который ощущается и сейчас. Нехватка образования привела к застою местного производства, и местные отправлялись на заработки в Россию. Вечная память.