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stroim21

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Как обустроить участок ИЖС без лишних затрат: личный подход к бюджетному благоустройству

Как обустроить участок ИЖС без лишних затрат: личный подход к бюджетному благоустройству

Когда речь заходит о благоустройстве загородного участка, воображение сразу рисует картинки из дорогих журналов: идеально подстриженные газоны, дизайнерские дорожки, архитектурная подсветка и автоматические системы полива.

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