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Теперь Starship и Super Heavy будут ловить: SpaceX накрывает стартовую площадку огромной крышей

Теперь Starship и Super Heavy будут ловить: SpaceX накрывает стартовую площадку огромной крышей

Она должна защитить стартовую башню от мощных потоков газов при возвращении кораблей и ускорителей На Starbase началась установка крупной защитной конструкции над стартовой площадкой Pad 1.

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