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«Больше чем мне лет». Мбаппе забавно отреагировал на информацию о титулах Модрича в «Реале»

«Больше чем мне лет». Мбаппе забавно отреагировал на информацию о титулах Модрича в «Реале»

Пресс-служба «Реала» опубликовала видео из раздевалки команды после победы над «Пачукой» (3:0) в финале Межконтинентального кубка.

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