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Миротворцы ОДКБ смогут принимать участие в операциях ООН

Миротворцы ОДКБ смогут принимать участие в операциях ООН

Для участия коллективных сил ОДКБ в миротворческих операциях ООН определены правовые основания. Соответствующий федеральный закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ вступил в силу 8 июня.

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