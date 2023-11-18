Neurology: меньший объем гиппокампа связан со снижением когнитивных функций

С появлением новых лекарственных препаратов, которые могут воздействовать на бляшки бета-амилоида в головном мозге, которые являются ранним признаком болезни Альцгеймера, необходимы новые способы определить, вызваны ли потеря памяти и проблемы с мышлением болезнью Альцгеймера или другим нейродегенеративным заболеванием.