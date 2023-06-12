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Мельник: Украина попросит у ФРГ новые танки и БМП

Мельник: Украина попросит у ФРГ новые танки и БМП

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины, заместитель главы ведомства Андрей Мельник, заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel, что Украина обратится к Германии с просьбой о поставке новых танков.

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