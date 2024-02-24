В России все популярнее становится медицинский туризм: что это, куда лучше поехать Алиса БронскаяВ Российской Федерации медицинский туризм приобретает обширную популярность, перерастая в важное направление отпускных планов для многих граждан.
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