Следком возбудил дело о нарушении правил безопасности на стройке в ЯНАО

В Салехарде возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ. Двух ответственных за безопасность на стройке подозревают в нарушении правил, что привело к гибели работника, сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по ЯНАО.
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