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Арина Федоровцева: «Уверена, что возвращение сборной России пойдет на пользу всему мировому волейболу»

Волейболистка сборной России и турецкого «Фенербахче» Арина Федоровцева прокомментировала решение Международной федерации волейбола ( FIVB ) снять с российских спортсменов все ограничения.

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