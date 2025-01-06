Турецкие туроператоры решают проблемы русских туристов в условиях санкций

Русские туристы продолжают посещать Турцию, несмотря на санкции США. Турецкие туроператоры оперативно решают возникающие проблемы, включая затруднения с наличностью в банкоматах, чтобы сохранить привлекательность российского рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии