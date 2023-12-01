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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Миннесоты» Коннор Дьюар набрал 3+1 в матче с «Нэшвиллом». До этого у него было 3 очка в 20 играх

Форвард «Миннесоты» Коннор Дьюар набрал 3+1 в матче с «Нэшвиллом». До этого у него было 3 очка в 20 играх

«Уайлд» разгромили «Предаторс» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  24-летний канадец прервал серию из 16 игр без очков и был признан первой звездой встречи.

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