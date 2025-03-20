Россия забила пять Гренаде, Дзюба – лучший бомбардир сборной, Мостовой готов возглавить «Крылья», «Факел» нашел ухавшего фаната, Даванков против Fan ID и другие новости

1. Сборная России убойно провела первый в этом году матч, разгромив Гренаду – 5:0. Артем Дзюба, который уже во время гимна не смог сдержать слез от эмоций, забил и стал лучшим бомбардиром в истории сборной, опередив Александра Кержакова.