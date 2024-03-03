1. Думающий мужчина придумает, как раздобыть жил. площадь без продажи единственной собственности. Думающий знает закон согласно котрому имущество делится пополам, а это значит, что не верит в сказки про "потерятьвсё".
Избранные места из переписки с друзьями/// К РАЗВОДУ ГОТОВЬСЯ ДО БРАКА
Комментарии
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Федор Родников
Хы)))) интересно почитать комменты баб😜
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17 час.
Светлана Рыбчинская
Бред сивого мерина...🦓
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13 час.
White Volga
А теперь напишите, как "добрые", "бедные" бывшие мужья оставляют женщин с детьми, на улице, без копейки денег. Вероятно статья написана мужчинкой, который орёт на каждом перекрёстке, что от него были нужны только деньги, которых он и сам никогда в глаза не видел и в руках не держал.
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8 час.
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