Избранные места из переписки с друзьями/// К РАЗВОДУ ГОТОВЬСЯ ДО БРАКА

White Volga

А теперь напишите, как "добрые", "бедные" бывшие мужья оставляют женщин с детьми, на улице, без копейки денег. Вероятно статья написана мужчинкой, который орёт на каждом перекрёстке, что от него были нужны только деньги, которых он и сам никогда в глаза не видел и в руках не держал.