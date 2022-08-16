Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Ничё не понял."Куда столько?": ...
  • Alex Imen
    Блокада это акт войны. Ответ должен быть соответствующим.Молодое пополнени...
  • Дмитрий
    Что за инфантилы проживают во Владике? Ну забили арматурину, чтобы шнурку натянуть, ну забыли вытащить, а может остав..."Лицом в асфальт"...

"Царями себя возомнили?": что творят водители автобусов, яро обсуждает народ

"Царями себя возомнили?": что творят водители автобусов, яро обсуждает народ

Жители Приморья сейчас яро обсуждают то, что творится в автобусах на некоторых маршрутах в Артеме. Дело в том, что, по словам очевидцев, водители отказываются везти пассажиров через популярную остановку возле известного магазина стройматериалов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх