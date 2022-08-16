"Царями себя возомнили?": что творят водители автобусов, яро обсуждает народ

Жители Приморья сейчас яро обсуждают то, что творится в автобусах на некоторых маршрутах в Артеме. Дело в том, что, по словам очевидцев, водители отказываются везти пассажиров через популярную остановку возле известного магазина стройматериалов.
Жители Приморья сейчас яро обсуждают то, что творится в автобусах на некоторых маршрутах в Артеме. Дело в том, что, по словам очевидцев, водители отказываются везти пассажиров через популярную остановку возле известного магазина стройматериалов.
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