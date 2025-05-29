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Курс юаня резко упал до 11,0394

Курс юаня резко упал до 11,0394Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 11,0394, теряя 0,56% 1 января 1994 года юань пережил крупнейшую в истории однодневную девальвацию - его официальный курс был снижен на 33,3%, до 8,7 юаня за доллар.

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