Позывной "Киргиз": Победа будет за нами! Свежие новости по истории с русским воином киргизского происхождения Аскаром Кубанычбеком непонятно на каком основании задержанным ростовской полицией по запросу Киргизии за то, что он воюет защищая Россию от нацисткой заразы на постукраинском пространстве.
Поход в Военную прокуратуру закончился торжеством справедливости
Комментарии
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Юрис Хартманис
Надо ментов проверить как они вообще стали полицейскими
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14 час.
СЗ
Светлана Зуева
Послать этих рьяных полицаев в окопы! Не захотят,пусть роют урановые рудники!
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14 час.
Сергей Петров
Эти менты являются агентам украинской и кыркизской разведок. Они заслуживают только исключительную меру наказания!
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10 час.
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