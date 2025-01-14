Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 859 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    нет нету и ни когда унас не будет друзей кроме армии флота .а если не было б ядерного оружия ( тупой Сталин сволочь с...Главная ошибка Ду...
  • сергей
    20-25 кг пластида с наполнителем.Начался суд: Два ...
  • сергей
    РАССТРЕЛЯТЬНачался суд: Два ...

Поход в Военную прокуратуру закончился торжеством справедливости

Поход в Военную прокуратуру закончился торжеством справедливости

Позывной "Киргиз": Победа будет за нами! Свежие новости по истории с русским воином киргизского происхождения Аскаром Кубанычбеком непонятно на каком основании задержанным ростовской полицией по запросу Киргизии за то, что он воюет защищая Россию от нацисткой заразы на постукраинском пространстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрис Хартманис
Надо ментов проверить как они вообще стали полицейскими
Ответить
14 час.
СЗ
Светлана Зуева
Послать этих рьяных полицаев в окопы! Не захотят,пусть роют урановые рудники!
Ответить
14 час.
Сергей Петров
Эти менты являются агентам украинской и кыркизской разведок. Они заслуживают только исключительную меру наказания!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх