Кошкович выявил противоречия в политике Германии из-за визита Мерца

Поездка канцлера Фридриха Мерца на Украину вскрыла разногласия в немецкой внешней политике. Аналитик Золтан Кошкович отметил, что поддержка Украины становится испытанием авторитета Мерца, который прибыл в Киев с министром экономики Катариной Райхе.