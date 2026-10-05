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Царьград

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Кошкович выявил противоречия в политике Германии из-за визита Мерца

Кошкович выявил противоречия в политике Германии из-за визита Мерца

Поездка канцлера Фридриха Мерца на Украину вскрыла разногласия в немецкой внешней политике. Аналитик Золтан Кошкович отметил, что поддержка Украины становится испытанием авторитета Мерца, который прибыл в Киев с министром экономики Катариной Райхе.

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