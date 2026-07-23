Дмитриев обвинил руководство Евросоюза в разрушении экономики Европы

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что решения руководства Евросоюза подрывают европейскую экономику.
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