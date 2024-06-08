Глава "Роснефти" Сечин: США стремятся сократить нефтяные доходы РФ

"Зеленый" переход является формой неоколониализма в отношении развивающихся стран, заявил главный исполнительный директор "Роснефть", выступая с ключевым докладом на Энергетической панели на Петербургском международном экономическом форуме.
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