Брэдли Купера с новой возлюбленной засняли за поцелуями в ресторане

People: модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер целовались в ресторане в Нью-Йорке Фото: AP Вечером 14 марта пара посетила итальянский ресторан Via Carota в Нью-Йорке в компании друзей, отмечая день рождения канадской телезвезды Энтони Поровски.
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