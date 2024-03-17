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Брэдли Купера с новой возлюбленной засняли за поцелуями в ресторане

Брэдли Купера с новой возлюбленной засняли за поцелуями в ресторане

People: модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер целовались в ресторане в Нью-Йорке Фото: AP Вечером 14 марта пара посетила итальянский ресторан Via Carota в Нью-Йорке в компании друзей, отмечая день рождения канадской телезвезды Энтони Поровски.

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