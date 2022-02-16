Киев задавил Москву ценами на продукты

Сегодня люди во всем мире страдают от резкого подорожания продуктов питания. Еще осенью в ООН объявили, что цены на продовольствие за год выросли на рекордные 30% из-за сбоев в поставках, высоких цен на сырьевые товары, закрытия заводов, политической напряженности и так далее, забыв, правда, при этом упомянуть неадекватные действия ведущих центральных банков мира.