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Киев задавил Москву ценами на продукты

Киев задавил Москву ценами на продукты

Сегодня люди во всем мире страдают от резкого подорожания продуктов питания. Еще осенью в ООН объявили, что цены на продовольствие за год выросли на рекордные 30% из-за сбоев в поставках, высоких цен на сырьевые товары, закрытия заводов, политической напряженности и так далее, забыв, правда, при этом упомянуть неадекватные действия ведущих центральных банков мира.

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