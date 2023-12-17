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Reuters: сеть алкомаркетов подала в суд на Apple из-за транзакционных сборов

Reuters: сеть алкомаркетов подала в суд на Apple из-за транзакционных сборов

Apple, Visa и Mastercard подверглись новому групповому иску, в котором их обвиняют в сговоре с целью помешать конкуренции в сфере платежных сервисов, что заставляет ретейлеров платить завышенную комиссию за транзакции.

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