В парке на скамейке найдена сумка. Если это ваша вещь — позвоните, пожалуйста, по номеру: 89965090916 Будем рады вернуть.
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В парке на скамейке найдена сумка. Если это ваша вещь — позвоните, пожалуйста, по номеру: 89965090916 Будем рады вернуть.
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